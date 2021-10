Ingleses dizem que Nuno Espírito Santo está de saída e apontam a Sérgio Conceição

A vitória do Manchester United diante do Tottenham pode ter dado mais tempo a Ole Gunnar Solskjaer no comando técnico dos red devils, mas colocou Nuno Espírito Santo debaixo de fogo nos spurs. A imprensa inglesa relata este domingo que o treinador está sob pressão e até já colocam Sérgio Conceição na rota do Hotspur Stadium...





O 'Daily Mail' conta que a saída de Nuno Espírito Santo não foi ponderada até ontem pelo presidente, Daniel Levy, não obstante o arranque periclitante da equipa na Premier League. Só que a reação dos adeptos depois do jogo com o Manchester United em casa terá tido grande impacto na direção dos spurs.O jornal escreve que o facto de não haver um candidato óbvio para o lugar pode segurar Nuno Espírito Santo. Mas também diz que na direção dos spurs há um treinador que tem muitos admiradores: Sérgio Conceição, técnico do FC Porto.O Tottenham recebe o Vitesse, quinta-feira, na Conference League, e visita o Everton no domingo, dois encontros que são vistos como cruciais para a continuidade do técnico. Dois resultados positivos podem aliviar a pressão, mas o 'Daily Mail' escreve que cada vitória não passará do "prolongamento da agonia", pois os adeptos dos spurs já sentenciaram o futuro de Nuno Espírito Santo no clube.