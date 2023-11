Insólito: Tottenham apostou em tática com 7 na linha de meio campo e depois acabou a pagar a fatura

A jogar com apenas 9 jogadores (8 de campo) após as expulsões de Cristian Romero (33') e Destiny Udogie (55'), o Tottenham decidiu optar por uma estratégia arriscada no momento defensivo. Quanto não tem a posse de bola, a equipa orientada pelo australiano Ange Postecoglou decidiu subir a defesa até à linha do meio-campo, numa forma de tentar reduzir ao máximo o espaço para o adversário jogar, obrigando-o a estar o mais afastado possível da baliza dos spurs. Porém, os jogadores do Chelsea encontraram aos 75 minutos uma forma de contornar esta forma de jogar do Tottenham. Sterling arrancou e serviu Nicolas Jackson para o 2-1.