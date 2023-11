James Maddison desfalca Tottenham até ao final do ano por lesão

O futebolista James Maddison, do Tottenham, vai ficar afastado dos relvados pelo menos até ao final do ano, devido a uma lesão num tornozelo sofrida na segunda-feira, diante do Chelsea, para a Liga inglesa, informou esta sexta-feira o clube.

O médio inglês foi substituído nos descontos do primeiro tempo do jogo que terminou com uma vitória dos blues (4-1) e, além de desfalcar o Tottenham, também irá falhar os jogos da seleção inglesa frente a Malta e à Macedónia do Norte, agendados para 17 e 20 de novembro, respetivamente.

De acordo com o treinador dos spurs, o australiano Ange Postecoglou, a lesão de James Maddison "é mais grave do que parecia", pelo que o jogador "só regressará no próximo ano".

James Maddison, de 26 anos, que tem estado em destaque no Tottenham, soma três golos e cinco assistências em 11 jogos na Premier League, desde que se mudou no início da época para o clube londrino, proveniente do despromovido Leicester.

Além de ter perdido a liderança da Premier League no jogo com o Chelsea e também o contributo de James Maddison, o Tottenham sofreu outra baixa, nomeadamente o defesa neerlandês Micky Van de Ven, com uma lesão na face posterior da coxa, que deixará o central de fora "cerca de um mês".

O Tottenham, que no sábado desloca-se a casa do Wolverhampton, para a 12.ª jornada, segue na segunda posição da Liga inglesa, com 26 pontos, a um do agora líder Manchester City, e com dois de vantagem sobre o Liverpool, terceiro.