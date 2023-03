Jogadores do Tottenham não gostaram de raspanete público de Conte e muitos querem a sua saída

António Conte perdeu as estribeiras após o empate do Tottenham com o Southampton (3-3), último classificado da Premier League, depois de os spurs terem estado a liderar o encontro, por 3-1, a 15 minutos do fim. O treinador italiano arrasou os jogadores e muitos deles não gostaram.Segundo revela esta segunda-feira o jornal 'The Sun', os futebolistas ficaram surpreendidos pela violência das palavras proferidas pelo italiano e muitos deles defendem a sua saída imediata.Conte apontou o dedo aos jogadores, acusando-os de serem "egoístas" e de não terem "sentido de responsabilidade". "Não somos uma equipa. Somos uma equipa onde cada um pensa em si."Recorde-se que o técnico tem sido apontado à saída - Rúben Amorim é um dos nomes que se fala para o suceder - e aparentemente muitos jogadores concordam com a renovação da equipa técnica.