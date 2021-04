José Mourinho após adeus ao Tottenham: «Não preciso de descanso nem de carregar baterias»

José Mourinho foi parco em palavras após ser despedido do Tottenham. Numa altura em que arrumava os seus pertences, o treinador foi abordado pelo jornalista da Sky Sports, com quem chegou a brincar um pouco. Questionado sobre se o veremos em breve, o Special One vincou.





Sorrisos e uma mala cheia de recordações... de outros tempos: as imagens da saída de Mourinho



"Não preciso de descanso nem de carregar baterias", limitou-se a dizer o técnico português.