José Mourinho e o futuro de Gedson: «Se ele ficar, fantástico...»

Presença no banco em alguns jogos que o Tottenham disputou este mês - até jogou a titular diante do Marine, para a Taça de Inglaterra -, Gedson Fernandes continua a ser um tema que dá que falar em Inglaterra, especialmente devido aos rumores que o apontam como estando de saída dos spurs para rumar ao futebol italiano. Questionado esta sexta-feira sobre isso mesmo, o José Mourinho assumiu que está aberto a tudo e que até o cenário de continuar a contar com o compatriota lhe agrada.





"Nós não falamos com outros clubes, porque o jogador não é nosso. Nós falamos só com o Benfica. A partir do momento em que sentimos que não tínhamos a possibilidade de lhe dar os minutos de jogo necessários, e depois de o deixarmos fora da lista da Liga Europa, sentimos que não tínhamos o direito de o manter. Se ele ficar, fantástico, pois é mais uma opção para nós e sempre que joga fá-lo bem e nunca será um problema mantê-lo cá", garantiu o técnico do Tottenham, na conferência de imprensa de antevisão ao duelo com o Wycombe Wanderers, da Taça de Inglaterra."Nunca sentimos o direito de manter um jogador que não é nosso e que não tem tanto tempo de jogo quanto eles gostariam. Se houver algo entre nós e o Benfica, sim, eles sabem que estamos abertos a colaborar com um clube amigo como eles são. Mas se há outro clube envolvido não posso confirmar, porque sinceramente não sei", garantiu.