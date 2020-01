José Mourinho já escolheu o avançado que quer para substituir Harry Kane

Willian José, avançado de 28 anos da Real Sociedad, é o alvo de José Mourinho para colmatar a lesão de Harry Kane no Tottenham. De acordo com o "As", o negócio entre os ‘spurs’ e o clube do País Basco está muito bem encaminhado e Willian José deve voar para Londres ainda esta quarta-feira. O diário espanhol explica que José Mourinho pediu à direção um avançado de créditos firmados para fazer face à perda do atacante mais importante do Tottenham. Harry Kane lesionou-se gravemente no início do mês e deve ficar afastado dos relvados nos próximos três meses.





Em novembro, Willian José renovou contrato com a Real Sociedad até 2024 e tem uma cláusula de rescisão de 70 milhões de euros. Esta época, o brasileiro soma 22 jogos e oito golos marcados em Espanha.