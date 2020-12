José Mourinho: «Mais uma semana no topo da Premier League. É divertido»

José Mourinho estava radiante com o regresso do Tottenham às vitórias e à liderança da Premier League. O técnico sublinhou a atitude dos jogadores no triunfo 2-0 sobre o Arsenal.





"Claro que estamos muito felizes. Controlámos o jogo e fomos sólidos defensivamente. Son e Kane tiveram duas finalizações incríveis. Na segunda parte, o Arsenal criou-nos problemas. São uma grande equipa, não interessa o lugar onde estão na tabela, são muito bons e o Arteta é um grande treinador. Também conseguimos não sofrer golos na segunda parte, o que era o objetivo. Porque nos havíamos de expor só para tentar ter mais posse de bola? Eles são muito fortes tacticamente, o Arteta é inteligente", afirmou à BBC.Sobre a corrida pelo título, Mourinho continua a não assumir a candidatura do Tottenham, mas lá vai deixando alguns sinais nesse sentido."Já defrontámos Man. City, Chelsea e Arsenal. Quando só se conseguem três ou quatro pontos desses jogos, não é o fim do mundo, é normal. Mas nós conseguimos 7. O problema da Premier League é que agora jogamos contra o Crystal Palace e não temos qualquer garantia de que vamos ganhar. Acho que os nossos adeptos estão a aproveitar o momento. Vamos estar mais uma semana no topo da liga. É divertido", concluiu.