José Mourinho procura substitutos para Gareth Bale e tem dois jogadores em vista

Gareth Bale disse por estes dias que vai voltar ao Real Madrid no final da época e José Mourinho não conta demovê-lo. O avançado galês, que esta época jogou no Tottenham por empréstimo dos merengues, está de saída dos spurs e o treinador português arregaçou as mangas e já anda à procura de candidatos para o substituir.





A 'Sky Sports' avança que os spurs estão de olhos postos em Nicholas González, do Estugarda, e em Jonathan Bamba, do Lille. Duas boas soluções, garantidamente mais em conta.Em Londres Gareth Bale não conseguiu mostrar aquilo que pretendia, quando em setembro do ano passado deixou os merengues para regressar ao clube de onde tinha saído em 2013.