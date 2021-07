Kane mantém contacto com Mourinho durante o Euro'2020: «Temos trocado mensagens»

Harry Kane está a ser uma das figuras da Inglaterra no Euro'2020 e revelou, à rádio 'Talksport', que tem mantido contacto com José Mourinho durante o torneio, deixando elogios ao Special One e desejando-lhe os maiores sucessos na nova aventura em Itália.





"Ele é ótimo e tem-me enviado mensagens. É do conhecimento geral que temos uma ótima relação e damo-nos muito bem. Respeito-o muito como treinador e como pessoa. Desejo-lhe as maiores felicidades em Roma. É muito bom quando podes ter um dos melhores treinadores do mundo ao teu lado. Vou respeitá-lo sempre e espero manter contacto com ele até ao final da minha carreira", afirmou Harry Kane.O avançado, que tem sido apontado a uma possível saída do Tottenham já este verão, falou sobre o seu antigo treinador no emblema londrino mas também... do novo. Kane admitiu que ainda não teve qualquer conversa com Nuno Espírito Santo, mas deixou elogios ao português pelo trabalho realizado no Wolverhampton."Sempre que entra um novo treinador há grande entusiasmo. Obviamente que, como não tenho estado lá, ainda não tive qualquer contacto com ele. Estou com a seleção e agora o meu foco total está aqui. Felizmente ainda temos mais uma semana. É um grande treinador e fez um grande trabalho no Wolves, fê-los jogar de uma forma muito boa. Quando voltar, no final do Europeu, tenho a certeza que entraremos em contacto", explicou.