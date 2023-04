Lloris incrédulo com assobios de adeptos do Tottenham: «Nunca vi nada assim na minha carreira»

Hugo Lloris deixou, este sábado, muitas críticas aos adeptos do Tottenham na sequência dos assobios constantes a Davinson Sánchez, no decorrer da derrota da equipa diante do Bournemouth (2-3) O central colombiano entrou em campo aos 35 minutos e foi substituido aos 58', pouco depois de um erro que deu origem ao segundo golo dos cherries, apontado por Solanke."Foi algo [assobios] que começou assim que entrou em campo. Nunca vi nada assim na minha carreira. Sinto-me mal pelo Davinson. É um companheiro de equipa, um amigo e luta pelo clube há muitos anos. É algo muito triste para o clube, para os adeptos e para o jogador. É algo que nunca queremos ver no futebol", referiu Lloris, à beIN Sports, após a partida.Pedro Porro, recorde-se, foi outro dos jogadores visados pelos adeptos dos spurs. O lateral espanhol, ex-Sporting, acabou mesmo por desativar as suas contas nas redes sociais momentos após o apito final.