Lucas Bergvall é do Tottenham

No dia em que festejou o 18.º aniversário, Lucas Bergvall foi ontem anunciado como jogador do Tottenham. O mercado da Premier League encerrou na quinta-feira, mas ontem ainda foi dia de novidades em Londres: os spurs confirmaram o jovem médio sueco que, há alguns dias, parecia destinado ao Barcelona. Bergvall chegou a deslocar-se a Espanha no início da semana, mas acabou por recusar a oferta dos catalães – após ter rejeitado também o Bayern. Assinou pelo Tottenham até 2029, mas só se juntará à equipa em julho, continuando para já no Djurgardens.