Lucas Moura diz que balneário do Tottenham está com Mourinho: «Acreditamos no treinador»

A equipa caiu com estrondo na Liga Europa, às mãos do Dínamo Zagreb, e o treinador português falou em falta de profissionalismo dos jogadores, enquanto o guarda-redes Hugo Lloris fazia referência a divisões no balneário. Ontem, a equipa deu uma boa resposta frente ao Aston Villa, vencendo por 2-0."Tem sido uma semana muito dura para nós, o sentimento era mau, mas ontem mostrámos a nossa essência, mostrámos atitude", disse o médio brasileiro."O que o futebol tem de bom é que não há tempo para chorar. Ontem à noite jogámos de forma diferente, merecemos a vitória e estou feliz por isso. Falámos sobre o jogo com o Dínamo. O treinador disse-nos muitas coisas, coisas que temos de manter entre nós. Ele tem muita experiência e tentou motivar-nos. Foi bom para o jogo de ontem", acrescentou Lucas Moura.O jogador diz que agora há que seguir em frente. "Temos 9 jogos pela frente, temos a final da Taça da Liga, vamos acabar bem a época. Faltaram-nos uma série de coisas no jogo com o Dínamo, intensidade, agressividade... É difícil de explicar, a seguir ao jogo arrependemo-nos de muitas coisas, mas depois tivemos outra oportunidade e estivemos bem. É isto que temos de fazer em todos os jogos, não podemos mudar esta mentalidade."Depois, deixou um voto de confiança ao treinador. "Estamos todos juntos no mesmo barco, ganhamos juntos. O que aconteceu na Croácia foi culpa nossa, de todos. Quando estamos no campo só queremos ganhar, sabemos que temos muitos adeptos a apoiar-nos pela televisão. Acreditamos no treinador. Acreditamos no treinador porque sabemos a nossa história. Queremos ser bem sucedidos aqui."