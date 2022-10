Lucas Moura: «Foi um jogo muito disputado entre duas grandes equipas»

Lucas Moura salientou a dificuldade do jogo contra o Sporting, elogiando as qualidades do plantel orientado por Rúben Amorim, que voltou a bater o pé ao emblema inglês na fase de grupos da Liga dos Campeões. "Um jogo muito difícil, muito disputado, típico de Champions. Foram duas partes bem distintas: na primeira parte bem abaixo do que podemos produzir e na segunda parte jogámos o que conseguimos. A lutar até final sem deixar o Sporting sair bem no jogo. Valeu pelo espírito até final e agora passa por garantir qualificação no próximo jogo", começou por dizer o brasileiro, em declarações à ELEVEN.





"Hoje foi um pouco diferente, principalmente na segunda parte. Pressionámos mais e na segunda parte praticamente não conseguiram jogar. Foi um jogo muito disputado entre duas grandes equipas. Temos de sair de cabeça erguida."



Qualificação do PSG para a próxima fase e a qualidade dos jogadores portugueses

"Acompanho muito o PSG e os jogadores portugueses lá. É uma equipa muito forte, com grandes jogadores. Chega como favorito na Champions e vejo sempre de longe. Tenho um carinho especial no meu coração. Tem jogadores de qualidade e portugueses também. Fico contente pela seleção portuguesa, de qualidade e muito forte", terminou.