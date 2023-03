Mais problemas para o Tottenham: diretor desportivo vai ter de cumprir 30 meses de suspensão

O Tottenham despediu Antonio Conte mas os problemas parecem perseguir os spurs. Agora o clube inglês ficou a saber que Fabio Paratici, diretor desportivo italiano, vai ter de cumprir os 30 meses de suspensão a que foi condenado em Itália, no âmbito do processo da Juventus, em que os bianconeri acabaram por perder 15 pontos na tabela classificativa.Segundo o jornal 'The Guardian', a FIFA considerou que a penalização não só é válida em Itália como em todo o mundo, isto depois de Paratici e outros ex-dirigentes da Juventus terem sido punidos pela federação italiana (FIGC) com longas penas de suspensão por falsificação de documentos contabilísticos. Todos os envolvidos, incluindo o ex-presidente Andrea Agnelli, apelaram da decisão."A FIFA confirma que, na sequência de um pedido da federação italiana, o comité disciplinar decidiu estender a todo o Mundo as sanções impostas pela FIGC a vários agentes do futebol", explica o organismo, em comunicado.