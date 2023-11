«Mesmo com 5 jogadores vamos continuar a tentar»: treinador do Tottenham justifica estratégia ousada frente ao Chelsea

O Tottenham sofreu esta segunda-feira a primeira derrota da época na Premier League, ao perder por 4-1 frente ao Chelsea num jogo em que esteve desde os 55 minutos com apenas nove jogadores. Apesar do desaire pesado, o treinador dos spurs, o australiano Ange Postecoglou, não deixou de elogiar o comportamento dos seus pupilos, assumindo não haver grandes aspetos a analisar sobre a partida de hoje.





"É muito difícil de processar. É quase impossível analisar o jogo, porque pareceu ficar fora de controlo durante grande parte. Dececionado com o resultado, mas muito orgulhoso dos meus jogadores, que deram tudo e é esse o ponto positivo que vamos tirar daqui hoje. Estivemos muito perto do golo do empate algumas vezes e isso mostra o espírito deles, mas era muito difícil de conseguirmos algo hoje. Penso que começámos muito bem, marcámos um grande golo e estivemos a centímetros de marcar outro. O cartão vermelho afetou o jogo, senti-me como se estivesse à espera que as coisas acontecessem, com a intervenção do VAR. Senti-me muito parado", começou por dizer o técnico, em declarações à 'Sky Sports' no final do jogo, justificando de seguida a estratégia ousada que montou no momento em que viu a sua equipa ficar reduzida a 9 jogadores: "É o que somos, amigo. É o que somos e o que seremos enquanto eu aqui estiver. Mesmo se ficarmos com apenas cinco jogadores vamos continuar a tentar.""Os árbitros olharam bem para o lance e decidiram assinalá-lo, por isso tenho de aceitar.""Vamos chegar ao ponto de haver um estudo cientifico sobre todas as decisões, penso que é assim que o jogo está a evoluir e não gosto disso. Se olharmos para o que fizemos hoje, talvez as pessoas gostem deste tipo de coisas, mas eu preferia ver-nos a jogar futebol.""Há que aceitar a decisão do árbitro, foi assim que eu cresci. Esta erosão constante da autoridade do árbitro é o ponto a que o jogo vai chegar - vão acabar por não ter qualquer tipo de autoridade. Vamos estar sob o controlo de alguém que tem um ecrã de televisão a alguns quilómetros de distância. Sobre a decisão, é o que é. Em 26 anos, já tive muitas decisões más, já tive muitas decisões que me foram favoráveis. É o que é", terminou.