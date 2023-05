Micah Richards e a tatuagem "estranha" de Richarlison: «Era como se eu fizesse uma do Sturridge»

Após marcar ao Liverpool, pouco antes de Diogo Jota decidir o jogo a favor dos reds (4-3), Richarlison tirou a camisola e voltou a mostrar a tatuagem que tem nas costas: para além das caras de Ronaldo Fenómeno, de Neymar e do próprio, pode ver-se ainda a bandeira do Brasil e uma frase dedicada a Pelé. Quem não ficou indiferente ao desenho foi Micah Richards, ex-jogador inglês, que não conteve o riso, ao microfone da BBC."É um pouco ridículo, não é?", começou por dizer, passando a explicar: "Ronaldo é uma lenda do futebol e Neymar tem feito uma boa carreira, mas por que faria uma tatuagem dele? É um jogador fantástico, mas continua a jogar. Eu perceberia se o desenho fosse de alguém que não joga futebol, mas Neymar é companheiro de equipa dele [na seleção do Brasil]."Richards foi ainda mais longe, fazendo uma comparação com um antigo companheiro seu no Manchester City. "Era como se eu fizesse uma tatuagem do Daniel Sturridge. Gosto dele, era um jogador com qualidade, mas nunca faria uma tatuagem dele", frisou o ex-central.