Mourinho não gostou do post de Bale: «Tentei manter tudo em privado mas sinto que tenho de falar»

José Mourinho admitiu esta sexta-feira que não gostou do post que Gareth Bale publicou no Instagram dizendo que tinha feito um "bom treino", isto depois de o técnico ter dito publicamente que o jogador não tinha trabalhado normalmente, razão pela qual o deixou de fora do jogo com o Everton, quarta-feira, para a Taça de Inglaterra.





"Tenho de admitir que o post dele torna necessário falar do assunto. Houve uma contradição entre o post e a realidade. Desde o início da época, em relação a tudo, tentei manter tudo privado, mas sinto que tenho de falar do assunto", explicou o treinador português do Tottenham, na conferência de imprensa de antevisão do jogo de amanhã, com o Manchester City."Provavelmente o post nem foi da responsabilidade dele, mas mostrou que a sessão de treino tinha sido fantástica, o que não é verdade. Por isso, quando me perguntaram sobre o assunto, expliquei qual era a realidade dos factos", prosseguiu.Mourinho recordou que o jogador disse que não se sentia bem. "Vou repetir pela última vez: ele não estava a sentir-se bem, pediu um exame. Ele fez o exame. O exame não revelou uma lesão, mas ele ainda sentia-se assim. Nós, treinadores e pessoal médico, não podemos contrariar a forma como um jogador se sente. Por isso ele não estava pronto para o jogo, foi tão simples quanto isso."E a finalizar, deixou uma garantia: "Se ele estiver a postos para amanhã, será convocado."