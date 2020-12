Mourinho 'atira' a Klopp e Guardiola: «Ninguém chorou por nossa causa»

As críticas ao apertado calendário do futebol esta temporada têm sido quase uma 'bandeira' de Jürgen Klopp (Liverpool) e Pep Guardiola (Manchester City), que por várias vezes já abordaram o tema em praça pública. Nessa mesma 'onda', e na antevisão ao jogo com o Arsenal (domingo, 16h30), José Mourinho foi questionado sobre as queixas dos outros treinadores e respondeu... à sua imagem.





"Já jogámos quatro vezes numa semana e ninguém chorou por nossa causa ou nos apoiou. E agora, os meus colegas, quando é que jogam estas vezes todas?", afirmou o treinador português do Tottenham à BT Sports.E prosseguiu: "Difícil de aceitar é que haja quatro clubes [na Premier League] que têm um jogo a menos do que os outros e ainda nem sequer sei quando é que vão jogar essas partidas. (...) Percebo a posição deles [Guardiola e Klopp], mas a situação é tão difícil e frustrante para toda a gente que acho que temos de aceitar este tipo de coisas para o bem do futebol, para o bem das pessoas e na perspetiva de que isto vai mudar para algo melhor. Temos de aceitar e adaptar-nos".Este sábado, e pegando nas palavras de Mourinho, o 'Daily Star' colocou na capa do seu suplemento de desporto dois bebés num carrinho com as caras de Klopp e Guardiola e "bebés chorões (cry babies)" em título, sublinhando: "José contra os seus rivais pelas suas queixas". Também o 'Mirror' chama os 'Cry Babies' à primeira.