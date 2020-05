Mourinho de coração cheio

O Tottenham foi dos primeiros clubes a nível mundial a arregaçar as mangas e a ajudar no combate à pandemia de Covid-19. O emblema de José Mourinho e Gedson Fernandes prontamente transfigurou estruturalmente o seu novo estádio, transformando-o numa moderna unidade hospitalar para acolher, apoiar e tratar pessoas infetadas com o novo coronavírus. O emblema londrino está a colaborar diretamente com o serviço nacional de saúde inglês e ultimamente tem apoiado a maternidade do Hospital de North Middlesex. Ora, esta face solidária dos spurs enche o técnico português de orgulho e deixa-o de coração cheio.

"Estou muito orgulhoso do que o nosso clube está a fazer, nem queria acreditar. Li sobre isso na nossa informação interna, nem queria acreditar na grandeza do que está a ser feito. É estranho, é emocionante, passas aqui pelo balneário, pelo túnel, tentas visualizar um dia normal, um jogo, um pré-jogo, mas chegas aqui e o que vês são umas incríveis instalações hospitalares. Acho que é fantástico", afirmou José Mourinho aos órgãos de comunicação do clube, depois de visitar ‘New Tottenham Hotspur Football Stadium’, que está perfeitamente irreconhecível, claro está, pelos melhores motivos.

O técnico português é dos que têm estado na linha da frente e tem demonstrado que também é ‘special one’ no que toca à solidariedade. O refeitório do centro de treinos do clube londrino tem preparado comida e muitos cabazes com alimentos para serem entregues a famílias mais necessitadas de Londres. O treinador, de 57 anos, meteu ‘mãos à obra’ e, devidamente protegido, com máscara na cara e luvas, tem ajudado na distribuição.

"Estamos todos juntos nesta luta contra a Covid-19 e estou muito orgulhoso daquilo que o clube está a fazer. O que eu faço não é nada, mas sinto-me contente por poder ajudar, por fazer a ronda na horta, estar com os rapazes que estão lá a trabalhar, têm-me ensinado algumas coisas sobre a escolha dos produtos. Não é nada de especial, mas faz-me sentir feliz", disse, destacando ainda que este trabalho invisível deve deixar todos satisfeitos. "Se os adeptos soubessem apenas dez por cento do que o clube está a fazer ficariam orgulhosos."