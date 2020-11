Mourinho defende Harry Kane: «Falem dos penáltis do Liverpool, do Man. City ou do Man. United»

José Mourinho reagiu de forma enérgica quando esta quarta-feira foi questionado sobre o penálti que Harry Kane terá forçado "de forma inteligente" no jogo com o Brighton. O técnico português dos spurs, que falava na conferência de imprensa de antevisão do jogo de amanhã com o Ludogorets, para a Liga Europa, não gostou da pergunta.





"Você deve estar a fazer confusão porque podia estar a falar de jogadores do Manchester United, do Manchester City do Liverpool ou do Chelsea. Você está a falar do Harry Kane? Ele estava em posição de controlar a bola, o Lallana entrou de forma impiedosa e cometeu a falta. Por que é que está a falar em ser ou não ser inteligente? Ser inteligente é segurar a bola, rematar e marcar. Foi falta", garantiu Mourinho.E prosseguiu, atirando novas farpas aos rivais: "Por que estão a falar de nós? Falem do Liverpool, do Manchester City ou do Manchester United. Falem desses penáltis onde se vê o tipo inteligente. Quando alguém chega e sopra eles caem no chão. Não falem sobre o Harry Kane!"