Mourinho descarta Ibrahimovic e assume no regresso à Champions: «Não temos medo de ninguém»

José Mourinho regressa na terça-feira à Liga dos Campeões, desta feita ao comando do Tottenham, e não esconde a ambição da sua nova equipa."Adoro a competição tanto quanto toda a gente no futebol. É algo que toda a gente sonha conquistar. Temos dois jogos para nos qualificarmos e temos de nos focar nestes jogos primeiro. Temos de nos qualificar primeiro, esse é o objetivo. Dêem-me tempo, tempo para desenvolver as minhas ideias e não teremos problema em defrontar qualquer equipa na Europa. Não temos medo de ninguém", afirmou o treinador português esta segunda-feira em conferência de imprensa de lançamento do jogo com o Olympiacos (20 horas).E prosseguiu: "Será importante ganharmos em casa no nosso primeiro jogo. O nosso estádio é o melhor do mundo e temos um ótimo apoio, por isso vamos tentar um bom resultado".Ibrahimovic foi também tema na conferência, uma vez que o sueco, agora livre, jogou sob as ordens de Mourinho no Inter e no Manchester United, mas garantiu agora Mou, não está nos planos dos spurs. "Temos mais do que uma ligação, é um jogador fantástico, ume pessoa espectacular, mas eu diria 'nem pensar'. Temos o melhor avançado de Inglaterra, não faria sentido".