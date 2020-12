Mourinho diz que Tottenham merecia ganhar: «Liverpool não parecia uma equipa campeã»

José Mourinho estava desolado com a derrota no final do jogo frente ao Liverpool (2-1). O técnico português considera que até o empate já seria mau para o Tottenham.





"Estivemos tão perto da vitória. Sim, da vitória, não do empate. Mas falhámos as oportunidades que tivemos. Tínhamos o jogo controlado. Um empate já seria um mau resultado para nós, por isso imagine como nos sentimos com a derrota", começou por explicar à Amazon.O treinador considera mesmo o resultado "muito injusto" e diz que o Liverpool nem parecia a equipa que ganhou todos os títulos."Fizemos uma grande exibição, com alguns erros, claro, e coisas para melhorar, mas um resultado muito injusto. A minha equipa já me deu razão quando no início da época disse que iríamos para todos os jogos para tentar vencer. Jogámos contra o campeão, no seu estádio, e tivemos as melhores oportunidades para ganhar. A equipa foi brilhante. O Liverpool hoje não pareceu uma equipa campeã, campeã europeia, campeã mundial. Essa diferença não se viu em campo", continuou.José Mourinho explicou ainda a troca de palavras com Jurgen Klopp no final do encontro."Disse ao Klopp que a melhor equipa perdeu e ele discordou. Mas essa é a opinião dele. Se eu me comportasse como ele na linha ao pé do banco, não continuaria lá. Por alguma razão faço diferente", concluiu.