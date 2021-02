Mourinho disse que Bale não estava bem para jogar mas publicação do galês diz o contrário

José Mourinho alegou que Gareth Bale ficou de fora do jogo do Tottenham frente ao Everton porque o galês não estava nas melhores condições físicas.





"Não digo que ele esteja lesionado, mas ele não estava satisfeito com o treino que fez hoje. Portanto achámos melhor ele ficar de fora e trabalhar com os cientistas desportivos", afirmou o técnico na antevisão ao encontro.Uma declaração que a imprensa inglesa diz ter sido contrariada por uma publicação de Gareth Bale nas redes sociais. O galês publicou uma fotografia no treino com a legenda: "Bom treino hoje". O ‘Mirror’ acredita que Bale ficou de fora das escolhas de Mourinho porque o português "não está satisfeito com as recentes exibições" do jogador que está emprestado pelo Real Madrid.