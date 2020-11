Mourinho e o polémico golo do Brighton: «O árbitro devia ir à conferência e explicar-se»

José Mourinho estava muito satisfeito após a sofrida vitória do Tottenham sobre o Brighton por 2-1. O técnico reiterou que foi realmente um jogo complicado para os Spurs.





"Primeiro que tudo, são três pontos. Quando as equipas mais poderosas têm um jogo difícil, os jogos são analisados como se essa equipa não tivesse jogado bem. Está na altura de dar crédito aos outros. Não apenas ao Brighton, à maioria dos clube. Estão a ficar melhores, são bem treinados e a diferença de qualidade entre os jogadores de cada equipa já não é enorme. Foi um jogo muito difícil para nós e batemos uma boa equipa", começou por explicar à Sky Sports.Sobre a exibição de Bale, que entrou e marcou o golo da vitória, o português garante que está agradado."O Bale é muito estável e maduro. Conhece o seu corpo melhor do que ninguém. Ainda não tem 90 minutos de Premier League nas pernas, mas a Liga Europa está a ajudá-lo. Hoje entrou e marcou e foi mais dinâmico do que contra o West Ham", afirmou.Desta vez, Mourinho preferiu manter-se longe da polémica arbitragem de Graham Scott, que validou o golo do Brighton num lance muito controverso, onde os Spurs pediram falta sobre Pierre Hojbjerg."Prefiro manter-me longe do VAR. Provavelmente o árbitro devia ir à conferência de imprensa e explicar. Ele teve tempo e oportunidade para ir ver o écran portanto só ele pode explicar porque foi golo. É um bom árbitro, um bom rapaz, só ele pode explicar a decisão. A minha opinião não importa", concluiu.