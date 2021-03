Mourinho: «É triste termos precisado daquela derrota para reagirmos assim»

Satisfeito pelo triunfo, mas ao mesmo tempo triste pelo seu contexto. Era este o estado de espírito de José Mourinho após a vitória do Tottenham sobre o Aston Villa, tudo por conta das duas derrotas seguidas que os spurs sofreram recentemente, que ditaram até o adeus à Liga Europa.





"É triste. Sim, estou muito feliz com o que vi, mas é triste termos precisado de uma derrota daquelas para ter este tipo de reação. Isto não deveria ser uma reação, deveria ser um estado de espírito permanente da equipa. Creio que é esse o nosso próximos desafio - ter bem definidas as coisas quanto ao esforço, compromisso e sacrifício. Independentemente dos resultados, temos sempre de dignificar os nossos trabalhos, as pessoas que nos amam, o clube e os adeptos", atirou o técnico português."Fico um pouco triste ao perceber que podemos ter esta mentalidade e não a tivemos nos últimos jogos. Abri o meu coração, não poderia ter sido mais sincero do que fui, não foi uma conversa sobre futebol, mas abri o meu coração como um tipo com mais de 20 anos disto, com muita experiência. Só fico contente por terem mostrado isto e o nosso próximo objetivo enquanto grupo é fazê-lo em todos os jogos", pediu o treinador."Senti que a equipa precisava de um espírito diferente, humilde, honesto, com pessoas simples como o Japhet [Tanganga], Rodon, Vinicius, os dois miúdos de 16 anos que estavam no banco a viver o sonho. Precisamos de pessoas que, mesmo que só joguem um segundo, estejam a viver o sonho", finalizou.