Mourinho elogia Carlos Vinícius mas tem um reparo a fazer

Ao quinto jogo, Carlos Vinícius fez os seus primeiros golos pelo Tottenham, abrindo a contagem numa vitória por 4-0 diante do Ludogorets. A atuação do brasileiro, que está em Londres cedido pelo Benfica, agradou a José Mourinho, mas ainda assim houve algo que o técnico português detetou como aspeto a melhorar nesta noite.





"É importante. Sim, o segundo golo foi só encostar, mas tens de lá estar. O primeiro é um golo de ponta de lança. Encarou o guarda-redes, manteve-se calmo e marcou, com uma boa assistência do Lucas. Quis que ele tivesse mais ambição, pois quando marcas dois golos na primeira parte quero que na segunda parte tentes o terceiro para levar a bola para casa. Mas está a adaptar-se, passo a passo, e claro que estou feliz", declarou o técnico."Ele não tem jogado muito, especialmente na Premier League, mas ajudou-nos a ganhar em West Bromwich. Na Liga Europa tem jogado bem, está a adaptar-se e hoje foi bom ter marcado os dois golos. No segundo 75% é do Dele Alli, mas na segunda parte ele assistiu o Lucas para o golo. É um rapaz grande, forte, tem de ser mais físico na Premier League, mas estou feliz. É bom para a equipa, porque na época passada se o Harry Kane precisasse de descansar não podia. Com o Vinícius aqui o plantel é mais equilibrado", finalizou.