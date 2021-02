Mourinho explica nova ausência de Bale e garante: «Estou a ser totalmente aberto e honesto»

Gareth Bale chegou ao Tottenham envolto em grande expectativa, mas vários meses depois parece claro que a sua ida para os spurs não teve, de todo, o efeito esperado. Esta quarta-feira viveu-se novo episódio que mostra isso mesmo, quando o galês ficou de fora diante do Everton e provocou até um certo desencontro de declarações com José Mourinho. Ora, depois do jogo com os toffees, que acabou numa derrota por 5-4 após prolongamento, Mourinho voltou a falar na mesma situação.





"Creio que é melhor eu dizê-lo... Jogámos com o West Brom no domingo e ele não jogou, ficou no banco. Na segunda-feira fiquei um pouco surpreendido quando ele quis fazer um exame, pois disse não se sentir confortável. Não treinou nesse dia e na terça-feira apareceu junto dos colegas. Mas aí fui informado da sua vontade de trabalhar com a equipa de ciência desportiva por uns dias, para fortalecer a área em que não se sentia confortável. Foi essa a razão para a sua ausência. Não creio que seja uma lesão óbvia. Diria que ele se sente desconfortável e por causa dessa sessão de treino não pode estar a 100%. Quis esclarecer a situação por completo, estou a ser totalmente aberto e honesto sobre isto", disse o técnico após o duelo com os toffees.