'Special One' é coisa do passado e Mourinho até já sugere alternativa

Ficou célebre a tirada de José Mourinho, quando em 2004, no Chelsea, reclamou para si o estatuto de 'Special One'. Passaram-se alguns anos e agora o treinador português do Tottenham quer mudar, pois considera que 'The Experienced One' é um epíteto mais adequado à sua atual condição.





A ideia foi sugerida pelo treinador numa entrevista ao Tencent Sports, reproduzida pelo jornalista italiano Gianluca Di Marzio. "Agora sou 'The Experienced One', definir-me-ia assim por causa da experiência acumulada", disse Mourinho.E reforçou a ideia. "Tudo o que me acontece agora no futebol é como um 'dejà vu', algo que já vivi antes. Para ser treinador apenas precisas de ter cérebro, a acumulação de experiências e de conhecimento não faz mais do que melhorar-te. Alguns trabalhos, como o de futebolista, requerem condição física: aos 40 não tens a mesma potência que aos 20. A não ser que sejas o Zlatan Ibrahimovic..."