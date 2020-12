Mourinho: «Klopp faz o que quer junto ao banco e os árbitros deixam. Se fosse eu, mandavam-me embora»

José Mourinho protagonizou uma troca de palavras com Jurgen Klopp após o apito final do Liverpool-Tottenham (2-1). O técnico português explicou o que disse ao alemão e deixou ainda críticas.





"Está tudo bem entre nós. Disse ao Klopp que a melhor equipa perdeu e ele discordou. Mas essa é a opinião dele. Se eu me comportasse como ele na linha ao pé do banco, não continuaria lá. Por alguma razão faço diferente. Não me cabe a mim falar do comportamento dos meus colegas junto à linha do banco. Os árbitros deixam-no [Klopp] comportar-se como ele quer. Não é problema meu. Fico triste porque eu não posso fazer a mesma coisa, mas as coisas são como são", disse o técnico durante as três vezes que foi questionado sobre o incidente, na Amazon, Match of The Day e BBC 5.