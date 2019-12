Mourinho nega Luís Campos

Antes da visita deste domingo do Tottenham ao Wolves, José Mourinho voltou a ser questionado sobre a possível chegada de Luís Campos ao emblema londrino, mas o técnico, de 56 anos, acabou por fugir ao tema, lembrando apenas o percurso que teve com o compatriota."Luís Campos é um grande amigo meu, mas apenas isso. Ele já trabalhou comigo no Real Madrid", começou por referir o Special One, antes de comentar a possibilidade de o diretor desportivo luso trocar o Lille pelo Tottenham. "Ele está a fazer uma grande carreira no Lille. Nada mais. Eu trabalho no Tottenham de acordo com a estrutura que o clube me exige", deixou claro Mou.Recorde-se que a imprensa inglesa insiste que existe a hipótese de Luís Campos rumar aos spurs, à imagem do que sucedeu com João Sacramento (treinador adjunto) e Nuno Santos (técnico de guarda-redes), que fizeram essa transição esta época.