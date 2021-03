Mourinho: «Ninguém discute ciência com a NASA, mas pensam que podem discutir futebol comigo»

Longe de atravessar um bom momento em Inglaterra, José Mourinho tem sido alvo de vários comentários negativos quanto ao seu trabalho à frente do comando técnico do Tottenham.

Apesar de a sua saída ser falada na imprensa inglesa, o treinador português marcou esta sexta-feira presença num evento online intitulado 'Game On with Mourinho', promovido pelo patrocinador oficial do Tottenham, a AIA, empresa no ramo de seguro de vida, onde deixou uma questão curiosa aos seus críticos.

"Ninguém discute ciência com o pessoal da NASA ou quem quer que seja. Mas pensam que podem discutir futebol com um dos mais importantes treinadores do jogo. Esta é a beleza do futebol. Já me habituei a isso. Por mim está tudo bem", começou por dizer o treinador português.

José Mourinho revelou ainda qual o nome que dá aos seus fãs que estão espalhados à volta do Mundo, usando o exemplo dos adeptos de FC Porto e Benfica.

"Honestamente, eu vou buscar as minhas forças ao meu interior, mas sobretudo às pessoas que eu amo e muitas outras pessoas amam-me, mesmo que eu não as conheça. Costumo chamá-las de Mourinhistas porque em Portugal usamos 'ista' no final do nome dos clubes que amamos [para distinguir os adeptos]. Por exemplo, se fores do FC Porto, diz-se que és portista, se fores do Benfica, és benfiquista. Se fores do Mourinho, és Mourinhista. Eu tenho tantos Mourinhistas espalhados por todo o Mundo. Faço isto por todos eles", terminou.