Depois da mensagem que deixou nas redes sociais na quarta-feira, José Mourinho voltou esta quinta-feira a falar de Diego Maradona. Foi após o triunfo do Tottenham diante do Ludogorets, numa declaração bastante emocionada do técnico português, na qual revelou que o argentino tinha sempre o cuidado de lhe ligar quando perdia algum jogo importante.





"Há o Maradona e o Diego. O Maradona que todo o Mundo conhece e nunca esquecerá. Fiz questão que o meu filho saiba muito sobre ele, mesmo tendo nascido depois da era em que ele jogou. Sei que o meu filho fará questão de, um dia quando for pai, não deixará que os filhos deixem de saber quem ele era. Foi similar ao meu pai comigo em relação ao Di Stéfano. Nunca o vi a jogar, mas o meu pai fez questão que eu soubesse muito sobre ele. O Diego na minha geração foi o que todos sabem", começou por dizer."E depois existe o Diego, a pessoa e desse eu sinto falta. Sinto pena por não ter passado mais tempo com ele. Adoraria, porque a sua família, os seus grandes amigos, os seus colegas são muito privilegiados por passarem tempo com ele e o conhecerem bem. Eu conheço-o bem o suficiente. E nas minhas grandes derrotas, ele ligava-me sempre. Nas minhas vitórias, nunca! Vou sentir falta dele. Estou muito triste, claro, mas tenho um sorriso no rosto porque todos os minutos que passei com ele foram a sorrir."