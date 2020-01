Harry Kane sofreu rotura muscular e Mourinho já lamenta ausência do avançado

Além de ter saído derrotado (1-0) do reduto do Southampton, no encontro da última jornada da Premier League, o Tottenham de José Mourinho ficou ainda sem Harry Kane, que abandonou o campo com muitas queixas na coxa. O internacional inglês sofreu uma rotura muscular e é certo que vai falhar o jogo da Taça de Inglaterra frente ao Middlesbrough, marcado para o próximo domingo, entre outras partidas. Antes de saber da má notícia, José Mourinho já acreditava que o cenário era sombrio.





"Se querem saber o meu feeling, se são boas ou más notícias, estou mais inclinado para as más. Pela forma como ele se sentiu e saiu do jogo. Nem pensou duas vezes, não demorou muito a sentir a gravidade da situação. Sinceramente acho que vamos perdê-lo por algum tempo", afirmou o técnico português, vincando a importância que Harry Kane tem na equipa."Todo mundo sabe quem ele é, o que ele é, o que ele significa para a equipa, para os adeptos, para o clube. A sua qualidade e as rotinas que a equipa tem com ele... é normal sentirmos a sua falta quando ele não pode jogar", disse José Mourinho, na antevisão ao duelo com o Middlesbrough.