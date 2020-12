Mourinho sobre jogador do Tottenham: «É um chato, sempre a fazer perguntas...»

O Tottenham levou as melhor sobre o Arsenal e no final do jogo José Mourinho não poupou elogios a Pierre-Emile Hojbjerg. O médio dinamarquês foi, segundo o treinador, "fenomenal".





"O Pierre é, antes de mais, muito inteligente. Lê muito bem o jogo. Vai ser treinador um dia, garantidamente", vaticinou o técnico português na conferência de imprensa.E prosseguiu: "Ele é um chato, sempre a fazer perguntas. Por que fazemos isto, por que fazemos aquilo... No campo lê muito bem as situações e as pessoas que estão à sua volta conseguem também ler muito bem o jogo".Mas não ficou por aqui: "Fisicamente é muito forte e tecnicamente é muito melhor do que as pessoas pensam. Por vezes as pessoas julgam que um jogador com boa técnica é o que faz passes de calcanhar. Um jogador bom tecnicamente é um jogador que faz aquilo que tem de fazer. Não são palavras minhas, são de treinadores de há 30 ou 40 anos. A simplicidade é genial", atirou Mourinho sobre o internacional dinamarquês."E aquele tipo é tão simples em tudo o que faz, que se torna um jogador fenomenal. Parabéns, senhor Levy [presidente do Tottenham]", finalizou Mourinho, agradecendo a contratação de Hojbjerg, no verão, ao Southampton.