Mourinho: «Vinícius é do Benfica mas estamos a ajudá-lo a evoluir»

Além de Gedson Fernandes, José Mourinho também falou da situação de Carlos Vinícius no Tottenham e, tal como no caso do médio, lembrou que o brasileiro é jogador do Benfica e assumiu-se feliz com aquilo que tem visto do seu pupilo. Tudo na sequência de uma questão sobre a necessidade dos spurs irem ao mercado contratar um terceiro avançado e se Danny Ings, do Southampton, seria a sua primeira opção.





"Vamos falar por partes... Nós não somos uma equipa que precisa de um terceiro avançado, porque o nosso terceiro avançado é o Sonny. Não precisamos mais do que dois. Temos os melhores. Estamos felizes com o Carlos, mas o Carlos não é nosso jogador. É um jogador do Benfica, mas é alguém que estamos a ajudar a evoluir e ele está a ajudar-nos quando lhe pedimos. Estamos felizes com a situação", declarou o técnico, que se recusou a comentar o tal interesse em Ings: "não é meu jogador, é do Southampton e eu respeito isso".