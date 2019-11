Mourinho: «Visto o pijama do meu clube e durmo com ele»

Mourinho disse esta quinta-feira estar "tranquilo, motivado e preparado" para o desafio que é treinar o Tottenham, garantindo que o mesmo se passa com os jogadores.O treinador português disse estar totalmente comprometido com este projeto. "Penso que sou o senhor FC Porto, o senhor Real Madrid, entre outros clubes. Eu sou o clube que represento. Eu visto o pijama do meu clube e durmo com ele. Sou o homem de um clube, mas também sou de muitos clubes", referiu.Mourinho mostrou-se convicto que fez "uma grande escolha". "Numa escala de um a dez? Dez! Os resultados é que fazem estas decisões serem ou não acertadas. É um grande clube e sei que potencialmente tenho uma enorme tarefa em mãos", referiu."Não vou cometer os mesmos erros, vou, isso sim, cometer novos erros. Não vou dizer-vos que estou em melhor forma, eu sempre estive em forma", acrescentou.