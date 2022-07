Nagelsmann falou de Kane e Conte 'explodiu': «Uma falta de respeito»

Julian Nagelsmann 'comprou' uma pequena polémica com Antonio Conte esta sexta-feira, quando numa conferência de imprensa realizada nos Estados Unidos, à margem do estágio do Bayern Munique, assumiu publicamente que gostaria de ter Harry Kane nos bávaros."É um jogador muito caro, é esse o problema. Mas trata-te de um brilhante jogador, um dos dois ou três que podem jogar como avançado e número 10. É muito forte, brilhante no jogo aéreo e com ambos os pés. Marcaria muitos golos na Bundesliga. Não sei o preço, mas é muito difícil para o Bayern Munique. Vamos ver o que acontece no futuro", disse o alemão na sexta-feira.Este sábado, depois do jogo com o Rangers, que os spurs venceram por 2-1, o italiano soube dessas palavras e fez notar o seu desagrado. "Honestamente não ouvi isso. Mas claro que sou um treinador que não fala sobre jogadores de outras equipas. A situação é bem clara no Tottenham e o Harry é uma parte muito importante do projeto. São apenas rumores, mas não gosto de falar sobre jogadores de outras equipas. Se quero algo, não o faço pela imprensa. Talvez seja uma falta de respeito para com outro clube", disse o técnico dos londrinos.