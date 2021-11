Nuno Espírito Santo ainda se apresentou para dar o treino: veja as imagens

O Tottenham já oficializou a saída de Nuno Espírito Santo mas o treinador português ainda se apresentou para dar o treino. Desde domingo, que a imprensa inglesa avançada com o despedimento como quase uma certeza, o que se veio a confirmar na manhã desta segunda-feira.





| Nuno Espírito Santo arriving at Tottenham's training ground this morning after crisis talks took place about his future pic.twitter.com/6ZE44Yih6k — Football Daily (@footballdaily) November 1, 2021

Domingo, o presidente do emblema londrino, Daniel Levy, estivera reunido com o diretor-desportivo, Fabio Paratici, para debater o futuro de NES no clubeNuno Espírito Santo tinha vínculo válido com o Tottenham até 30 de junho de 2023. O vínculo previa uma saída do técnico esta época sem qualquer contrapartida caso o Tottenham não terminasse no ‘top-6’ da Premier League.A imprensa inglesa já aponta possíveis sucessores do luso. Sérgio Conceição, Paulo Fonseca, Antonio Conte e Graham Potter são as alternativas, sendo que a opção Conte ganha mais força. Segundo a ‘Sky Sports’, Paratici até contactou o italiano, tendo em vista uma mudança para os spurs, um cenário que o técnico não coloca de parte.