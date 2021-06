Nuno Espírito Santo anunciado no Tottenham: «É uma honra e um prazer enorme estar aqui»

Nuno Espírito Santo foi esta quarta-feira oficializado como novo treinador do Tottenham até 2023. Em declarações prestadas aos meios de comunicação oficiais do clube londrino, o técnico de 47 anos mostrou-se desejoso por começar a trabalhar com o plantel.





"Quando tens uma equipa com esta qualidade e talento, é obrigatório deixar os adeptos orgulhosos. É uma honra e um prazer enorme [estar aqui], estou muito contente e desejoso por começar desde já a trabalhar. Não temos dias a perder e temos de começar imediatamente até porque a pré-temporada começa dentro de poucos dias", atirou o técnico, ao site oficial dos spurs.