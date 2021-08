Nuno Espírito Santo e a derrota em Paços: «Não aprendemos nenhuma lição»

Nuno Espírito Santo garante que o Tottenham não desvalorizou o Paços de Ferreira, com quem perdeu por 1-0 no Estádio Capital do Móvel, na 1.ª mão do playoff da Conference League.





"Não aprendemos nenhuma lição, jogámos um jogo de futebol que sabíamos que seria difícil. Controlámos na primeira parte mas sofremos um golo quando estávamos desequilibrados. Na segunda parte fomos atrás do resultado com coisas boas e outras menos boas", começou por dizer à Sport TV.O técnico dos spurs apostou num onze com jogadores habitualmente pouco utilizados mas recusou arrependimento pela opção. "A decisão foi consciente e pensada", referiu, abordando depois as mexidas na segunda parte."Tentámos ser mais compactos, sabíamos que não havia muito espaço entrelinhas. Com as substituições a equipa perdeu a maturidade necessária mas a ideia era dar competição aos jogadores para que eles melhorem. Sabemos que o Paços é uma boa equipa. Segunda mão? Agora vamos pensar na Premier League."