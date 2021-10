Nuno Espírito Santo e a "exibição pobre" do Tottenham: «Man. United foi melhor do que nós»

O Tottenham perdeu (0-3) esta sexta-feira na receção ao Manchester United, em jogo da 10.ª jornada da Premier League, com os spurs a somarem a segunda derrota consecutiva das águias no campeonato.





Em declarações no final da partida, aos microfones da 'Sky Sports', Nuno Espírito Santo assumiu que a sua equipa não esteve bem frente aos red devils, sublinhando a "exibição pobre" dos seus jogadores frente a um United que esteve quase sempre bem posicionado defensivamente."Foi uma exibição pobre. uma exibição má. Não há muito mais a dizer. O Manchester United foi melhor do que nós. Perdemos várias bolas, não conseguimos ser organizados no contra-ataque nem criar desequilíbrio porque eles estavam bem posicionados. A segunda parte foi difícil, tivemos uma boa chance no início mas não foi o suficiente. Não conseguimos encontrar as linhas de passe, as combinações, os apoios. Fizemos isso melhor na segunda parte, mas nunca foi suficientemente bom. Por isso, foi uma má exibição nossa", atirou.