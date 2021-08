Nuno Espírito Santo e a permanência de Harry Kane no Tottenham: «Notícias fantásticas!»

Harry Kane anunciou publicamente que vai continuar no Tottenham e Nuno Espírito Santo não podia ter ficado mais feliz.





"Grandes notícias! Notícias fantásticas para toda a gente. Acabou, o Harry vai ficar connosco. Ainda bem que o assunto acabou e agora podemos trabalhar normalmente", disse o treinador português dos spurs, na conferência de imprensa de antevisão do jogo de amanhã, com o Paços de Ferreira, na Conference League."Estamos muito, muito felizes. É um dos melhores jogadores do Mundo e estamos radiantes por termos mais uma opção. Falei com ele e com os outros jogadores e disse-lhes 'vamos todos ajudar a equipa'", prosseguiu.Nuno Espírito Santo explicou que Kane está apto para o jogo com os castores. "Ele treinou hoje e é opção para amanhã. Desde que se juntou a nós tem trabalhado bem, a atitude tem sido excelente."Recorde-se que Harry Kane era pretendido pelo Manchester City, mas o Tottenham não aceitou os 150 milhões de euros propostos pelos citizens.