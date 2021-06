Está confirmado. Nuno Espírito Santo é o novo treinador do Tottenham. O anúncio foi feito esta quarta-feira pelos spurs, num comunicado no qual revelam que o técnico português, de 47 anos, assina um vínculo válido para duas temporadas, até final de 2022/23.





Antigo treinador do Wolverhampton, clube que comandou nas últimas quatro temporadas, Nuno Espírito Santo sucede a José Mourinho no cargo de treinador principal, já que o técnico que se seguiu (Ryan Mason) assumiu o cargo de forma interina. Ao todo, os spurs estiveram mais de dois meses sem técnico principal - desde 19 de abril -, tendo desde então acumulado praticamente uma dezena de nomes (um deles foi Paulo Fonseca) para a sucessão de Mourinho que acabaram por não se materializar.Note-se que nos londrinos Nuno Espírito Santo irá reencontrar-se com Matt Doherty, um jogador que orientou no Wolves.