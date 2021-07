Nuno Espírito Santo estreia-se pelo Tottenham com empate diante de equipa da 4.ª divisão

Nuno Espírito Santo estreou-se, este sábado, pelo Tottenham com um empate (1-1) diante do Leyton Orient, equipa da quarta divisão de Inglaterra. O autor do golo dos Spurs foi Dane Scarlett, avançado de apenas de 17 anos, que foi aposta do treinador português para atuar de início e apontou o golo aos 38 minutos, desfazendo o nulo no Breyer Group Stadium.





Ao intervalo, ambos os treinadores fizeram diversas alterações. Acabou por ser a equipa da casa a ser mais feliz nessas mudanças, visto que, quatro minutos após ter entrado em jogo, Ruel Sotiriou marcou (72') e fixou o resultado em 1-1.A equipa comandada por Nuno Espírito Santo defronta o Colchester na quinta-feira, em mais um jogo de preparação. A Premier League começa oficialmente a 15 de agosto, com o Tottenham a receber em casa o Manchester City.