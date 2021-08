Nuno Espírito Santo: «Foi um jogo difícil desde o primeiro minuto»

O Tottenham venceu este domingo o Wolverhampton por 1-0 com Nuno Espírito Santo a admitir que "foi um jogo difícil desde o primeiro minuto".





"Começámos bem, fizemos alguns movimentos que foram realmente perigosos. O segundo tempo foi muito melhor, fizemos mais e tivemos chances claras de matar o jogo", afirmou o treinador português em declarações à 'Sky Sports' depois do jogo.Nuno Espírito Santo admitiu que no jogo deste domingo o Tottenham foi uma equipa "implacável, compacta e sólida". "Todos tiveram de se ajudar porque foi um jogo difícil desde o primeiro minuto, mas defendemos muito bem. Em termos de atitude, estou muito orgulhoso. Quando não consegues fazer muitas coisas, fazes o que tens de fazer", afirmou o treinador português.O técnico dos Spurs elogiou ainda a sua antiga equipa, agora treinada por Bruno Lage. "O Wolves, crédito para eles, são uma equipa forte. É uma questão de tentarem adaptar-se e perceber o que o jogo pede. É uma equipa contra quem não dá para perder a bola no meio-campo. Qando isso aconteceu foi 1x1 contra o Hugo (Lloris). Ele fez o seu trabalho!""Tivemos dois jogos difíceis, com adversários muito exigentes, por isso estamos a crescer e temos muito que melhorar e trabalhar", concluiu.O Tottenham segue invicto na Premier League, depois de terna primeira jornada, juntando-se ao Liverpool e ao Brighton no topo da tabela classificativa com seis pontos.