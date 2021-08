Nuno Espírito Santo quer falar com Harry Kane "o mais brevemente possível"

Nuno Espírito Santo revelou este domingo, após o triunfo sobre o Arsenal, querer falar "o mais brevemente possível" com Harry Kane, avançado que tem estado na porta da saída dos 'spurs' neste mercado de transferências.

Em declarações citadas pelo jornal 'The Sun', o treinador português assumiu querer ter uma conversa com o ponta-de-lança de 28 anos, que se encontra a cumprir isolamento profilático antes de poder juntar-se ao restante grupo de trabalho.

"É verdade que Harry está outra vez connosco e nós esperamos integrá-lo no plantel assim que ele tiver permissão para o fazer. Vou falar com ele o mais brevemente possível porque temos treino na segunda-feira e espero poder falar com ele enquanto mantemos distanciamento social. Ele tem de ficar em isolamento e nós temos de seguir muito atentos, até porque a pandemia ainda por cá anda e temos de mantermo-nos cuidadosos", atirou o ex-treinador do Wolverhampton.

Questionado sobre a possibilidade de Lautaro Martínez poder vir a reforçar o ataque da formação londrina, Nuno Espírito Santo não quis comentar. "Não vou falar sobre jogadores que não pertencem à minha equipa. Só quero falar sobre os meus jogadores", rematou.