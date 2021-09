Nuno Espírito Santo: «Trocar Harry Kane por Lukaku? Nem sequer considero isso uma opção»

Nuno Espírito Santo levou, até ao momento, o Tottenham a um bom começo na Premier League. O treinador português guiou os spurs a três vitórias e uma derrota nos primeiros quatro jogos e segue na sétima posição a apenas um ponto do líder, o Manchester United. Em antevisão à partida deste sábado frente ao Chelsea, o técnico deixou elogios à organização dos blues, e garantiu que não trocava um "incrível" Harry Kane por Romelu Lukaku.





"Trocar Harry Kane por Lukaku? Nem sequer considero isso uma opção, é algo em que nem penso. Para mim, não faz sentido. O Harry Kane é um jogador incrível. Tenho ficado impressionado com a sua qualidade e com o seu talento. Acho que ainda pode melhorar. Estamos no processo de encontrar os melhores níveis físicos. Mas a dedicação dele tem sido gigante", frisou, antes de deixar muitos elogios ao Chelsea e a Thomas Tuchel, deixando uma promessa."O Chelsea é uma grande equipa, o Thomas está a fazer um trabalho espetacular. Têm muitos pontos fortes, jogadores talentosos, jogam bom futebol, são organizados e intensos. São os campeões da Europa, temos de dar valor a isso. Mas vamos competir, fica a promessa".O Tottenham recebe os blues este sábado, pelas 16H30, no Tottenham Hotspur Stadium, em jogo da quinta jornada da Premier League.