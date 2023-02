O adjunto perfeito? Tottenham só sabe vencer quando tem Cristian Stellini no banco

Quatro jogos. Quatro vitórias. Eis o registo do italiano Cristian Stellini sempre que assumiu o comando do Tottenham na ausência de Antonio Conte. Este domingo, depois de já ter ganho a Marselha, Man. City e West Ham, o adjunto dos spurs guiou a equipa londrina a um triunfo sobre o Chelsea , o que levou mesmo nas redes sociais a criar-se um movimento a pedir... para se fixar em definitivo no comando da equipa, com a hashtag #StelliniIn.Apesar disso, o técnico de 48 anos garante que não confunde as coisas e que sabe bem o seu papel. "Isto aconteceu porque o Antonio é o treinador, não por eu ser o treiandor. Eu apenas sigo o projeto do seu trabalho. A forma como ele trabalha é muito clara e eu usei a minha experiência e outras coisas. Trabalhamos como equipa e trabalhamos muito bem, especialmente com o Ryan [Mason], que me ajudou imenso", disse Stellini.Conte, refira-se, foi operado recentemente e encontra-se de momento a passar por um período de recuperação. Ainda assim, continua atento à equipa, como o próprio Stellini confirmou. "Ligou-me imediatamente após o jogo. Estava muito feliz. Este é o momento e a semana em que ele voltará."