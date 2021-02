O post de Gareth Bale que terá aberto uma frente de batalha com José Mourinho

Não estão fáceis as coisas para Gareth Bale no Tottenham. O jogador galês regressou aos spurs por empréstimo do Real Madrid, mas ainda não conseguiu impor-se como se esperava porque, segundo José Mourinho, não está fisicamente em condições.





Só que, segundo o jornal 'Mirror', um post que o jogador fez no Instagram terá deixado o técnico muito aborrecido.Bale não foi convocado para o jogo com o Everton, da última quarta-feira, porque, segundo o treinador, o jogador "não tinha treinado na segunda". "E na terça trabalhou com a equipa mas disse-me que queria trabalhar com os preparadores físicos durante uns dias para fortalecer a zona em que se sentia mais incómodo."Mas no Instagram o jogador acabou por contradizer esta versão de Mourinho, pois partilhou uma foto sua, no campo, com a mensagem "boa sessão hoje". Essa mensagem terá sido entendida por Mourinho como uma desculpa de Bale, para o treinador ficar como o mau da fita.Recorde-se que Mourinho foi o grande defensor do regresso do galês ao Tottenham.